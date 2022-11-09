محافظ المنيا لتجار الأرز: وفروا السلعة بأسعار مناسبة لكل الفئات

بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع عدد من التجار والموردين للأرز بجميع مراكز المحافظة، مدى توافر السلعة بالأسواق وتشبع المحال التجارية لضمان عرض السلعة بالأسعار المناسبة لكل فئات المواطنين، دون احتكار كميات الأرز الموردة من التجار، حرصا على تحقيق الصالح العام للمواطنين والتجار.

توفير سلعة الأرز بالأسواق

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ المنيا، مع التجار، بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، للوقوف على المشكلات والمعوقات أمام توفير الأرز بالأسواق، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مستعدة لتقديم كل التصاريح الخاصة، وفقا للقواعد القانونية المنوط بها.

استمع المحافظ، إلى آراء ومقترحات التجار، لتحقيق الأهداف المطلوبة وتشبع السوق من سلعة الأرز بأسعار مناسبة لكل فئات المواطنين، وحثهم على توحيد الجهود والتكاتف من أجل الوطن.

وناشد المحافظ، التجار بجميع المراكز، بعدم احتكار السلع والمواد الغذائية، حرصا على تحقيق الصالح العام للمواطنين، وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية حيال وجود مخالفات تتعارض مع القانون.

نائب محافظ المنيا يقود حملة تموينية مكبرة

علي جانب آخر، قاد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، حملة تموينية مكبرة بمركز سمالوط، لرصد محتكري السلع الغذائية، وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفات المضبوطة، من خلال التحفظ عليها وإعادة عرضها على المواطنين بالأسعار المقررة.

وخلال الحملة، وجه نائب المحافظ، بتحرير عدد من المحاضر لاصحاب المخازن حيث تم ضبط سلع ومواد غذائية محتكرة بهدف بيعها بأسعار متفاوتة، حيث تم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وتناشد محافظة المنيا، جميع المواطنين، بالإبلاغ عن عدم توافر السلع أو ارتفاع أسعارها، من خلال التواصل مع غرفة العمليات، وهى الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200، بالإضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية 16528.