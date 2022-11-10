رئيس البنك الزراعي: مصر تحقق الأهداف الوطنية للحد من الانبعاثات الكربونية

أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أهمية الاستدامة باعتبارها سبيلًا لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن البنك يعمل على تطبيق مفهوم التمويل المستدام، والعمل على دمج العناصر البيئية والاجتماعية في أنشطة البنك التمويلية، لمواكبة التطورات المتلاحقة عالميًا ومحليًا المتعلقة بالتغير المناخي وتوفير الغذاء واستنفاذ الموارد الطبيعية بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية للبنك، انطلاقا من رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

إنجاز كبير لمصر

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك، في بيان، اليوم الخميس، تعليقًا على توقيع الاتفاق الإطاري الذي وقعه البنك الزراعي المصري مع شركة البورصة القابضة لتطوير وتنمية الأسواق المالية، لتأسيس شركة معنية بتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها، أن هذا الاتفاق يمثل إنجازًا وطنيًا وسابقة هي الأولى من نوعها لتأسيس شركة لإدارة وتطوير وتسويق سوق الكربون والمنتجات البيئية في مصر لتداول أرصدة الكربون، إذ تمثل أرصدة الكربون عملة المستقبل المناخية لتحقيق التحول للاقتصاد الأخضر.

وقام بتوقيع الاتفاقية رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والمهندس شريف مجدي الجبلي مدير شركة ليبرا كابيتال، وسامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وشهد التوقيع نخبة من ممثلي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة.

الحد من الانبعاثات الكربونية

وأضاف «فاروق»: «أن إطلاق هذا المشروع الرائد يعزز الاستدامة البيئية في مصر، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، وتحقيق الأهداف الوطنية للحد من الانبعاثات الكربونية، خاصة أنه يأتي تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، وهو الأمر الذي يؤكد الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية بقيام مصر بدول فعال في محيطها الإقليمي وعلى المستوى الدولي للمساعدة في الجهود الدولية المبذولة للحد من التغير المناخي».

وأشار إلى أن التمويل الأخضر، يعتبر أحد أهم الآليات للحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل تداعيات التغير المناخي، وذلك من خلال تمويل مشروعات الزراعة الحديثة والمستدامة، والتمويل الموجه للمشروعات التي تستهدف زيادة المساحة الزراعية في مصر، خاصة في المناطق التنموية الجديدة والمشاريع القومية الكبرى في القطاع الزراعي، كما أن البنك له دور كبير في تمويل التحول من طرق الري التقليدية إلى طرق الري الحديثة، وتشجيع وتمويل استخدامات الطاقة المتجددة في المشاريع الزراعية بدلا من المحروقات، وغيرها من الوسائل والأدوات التي تحقق الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.