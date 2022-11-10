«شهد» تشارك في قمة المناخ بمبادرة للتوعية البيئية باستخدام حيوانات منقرضة

تقف بين الأطفال، لتوعيتهم بقضايا التغير المناخي، من خلال ورشة ألوان، لسهولة إيصال المعلومات، إلى عقولهم الصغيرة، واختارت موضوع الحيوانات المنقرضة والمهددة بالانقراض، لجذب انتباههم لمعرفة قصة كل حيوان، فكرة اتبعتها طالبة الثانوية العامة، لدعم قمة المناخ COP27، التي تستضيفها مدينة السلام بشرم الشيخ.

شهد ممدوح، 17 عامًا، طالبة في الصف الثالث الثانوي، وشاركت في مسابقات عديدة، منها أولمبياد علوم المناخ، لتنمو حصيلة معلوماتها من خلال الورش التدريبية، وقررت إنشاء مبادرة، للتوعية بقضايا التغير المناخي، ونشر ثقافة جديدة، لدى أصحاب الأراضي الزراعية والعاملين بها، وأصحاب المصانع، من أجل الدعوة إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفئية، التي تسببت في بحسب حديثها لـ«الوطن».

مبادرة الشباب والمناخ

انضمت «شهد» من خلال مبادرتها، إلى أحد البرامج التي توفر اختصاصيين وأصحاب خبرة في مختلف المجالات، للمساعدة في تنفيذ مشروعات الشباب، علي أرض الواقع، لتصبح صاحبة الـ17 عامًا، مسئولة عن تنفيذ مبادرة الشباب والمناخ، بمحافظة الفيوم، التابعة لوزارة الشباب والرياضة واليونسيف، وفقًا لها: «بحاول أوعي الشباب بالحفاظ على البيئة، وأصحاب المصانع لأنهم سبب في التلوث».

ورش حول إعادة التدوير

نفذت «شهد» ورش عمل حول إعادة التدوير، وتطبيق الفكرة في مجال الزراعة، وأنشأت ورشة تلوين للأطفال، لتعريفهم بالحيوانات المنقرضة والمهددة بالانقراض، وإقامة ماراثون رياضي للحث على أهمية الرياضة، ليقع الاختيار عليها في مؤتمر الشباب COP27، بمدينة شرم الشيخ، بحسب كلامها: « المؤتمر كان من التجارب الجميلة، اللي مريت بيها، حضرت ورش عمل عن المناخ».

«شهد» أحد مندوبي COP27

استفادت «شهد» من المناقشات، التي دارت في مؤتمر COP27، حول قضايا التغير المناخي ومتطلبات الشباب، من خلال عرض وجهات نظر مختلفة، والاطلاع على ثقافات مختلفة، لأهم قضية على الساحة.