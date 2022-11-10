«سوق البحر الأحمر» يعلن أسماء لجنتي التحكيم والجوائز المقدمة بدورته الثانية

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم، عن أسماء المشاركين في لجنتي تحكيم سوق المشاريع وبرنامج عروض الأفلام قيد الإنجاز في سوق البحر الأحمر، وستمنح لجنتا التحكيم العديد من الجوائز للمشاريع الفائزة، بقيمة إجمالية تصل إلى 400 ألف دولار، إضافة إلى العديد من الجوائز «العينية»، التي يُقدمها شريكان جديدان في سوق البحر الأحمر.

6 جوائز من سوق المشاريع

وسُيقدّم الأعضاء الثلاث في لجنتي التحكيم 6 جوائز من سوق المشاريع يمنحها صندوق البحر الأحمر، وتعتبر أفلام سوق المشاريع مرشّحة للحصول على جائزة التطوير وقيمتها 35 ألف دولار، وجائزة لجنة التحكيم الخاصّة للتطوير بقيمة 35 ألف ألف دولار، وجائزة الإنتاج وقيمتها 100 ألف دولار، كما تتأهل مشاريع معمل البحر الأحمر للحصول على جائزتي إنتاج من برنامج معمل البحر الأحمر تبلغ قيمة كل منهما 100 ألف دولار، في حين ستُقدم جائزة ما بعد الإنتاج لأحد الأفلام قيد الإنجاز في سوق المشاريع وقدرها 30 ألف دولار.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ومن جهة أخرى، رحّب مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أيضًا بشريكين جديدين وهما شركتا «تيترا فيلم» و«أوتيكونز»، إذ تقدم شركة "تيترافيلم" جائزة عينية لمشاريع السوق الفائزة، مع تزويدها بالترجمة أو بباقة سينمائية رقمية أو بتوفير البث، في حين ستقدّم «أوتيكونز» لأحد مشاريع سوق البحر الأحمر جائزة استشارات الموسيقى، بالإضافة إلى تقديم عمل موسيقي خاصّ بفيلم واحد قيد الإنجاز، لتزويد الفيلم بموسيقى تصويرية أصلية.

أعضاء لجنة تحكيم سوق البحر الأحمر

وتضمّ لجنة تحكيم سوق المشاريع في سوق البحر الأحمر لهذا العام؛ أوريليان بوندينو، وحبيب عطية ورولا ناصر. ويدير بونديو البلجيكي المولد شركة «نيون روج برودكشنز» للإنتاج المستقلّ، والتي يعمل فيها على تطوير الأفلام الوثائقية والأفلام الروائية وإنتاجها وإخراجها، وعُرضت أفلامه في جميع أنحاء العالم، وفازت بجوائز في مهرجانات سينمائية مثل؛ «لوكارنو» و«فيسباكو» و«برلين» و«فيبا» و«أمينز» و«كييف»، والمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.