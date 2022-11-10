أستاذ اقتصاد: تشغيل أول مصنع للهيدروجين الأخضر بمصر يتماشى مع أهداف «COP27»

الهيدروجين الأخضر وإنتاجه هو الموضوع الأبرز الآن على ساحة الاقتصاد العالمي، حيث أعلنت العديد من الدول، ومنها مصر، مبادرات في هذا الإطار، وخلال فعاليات مؤتمر المناخ «COP27»، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، تم الإعلان عن تشغيل أول مصنع للهيدروجين الأخضر في مصر داخل منطقة العين السخنة.

الحدث الأهم على الأرض المصرية

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن تشغيل أول مصنع للهيدروجين الأخضر في العين السخنة، هو الحدث الأهم على الأرض المصرية، وذلك بالاشتراك بين شركات «سكاتك النرويجية» و«فيرتيجلوب» و«أوراسكوم كونستراكشون» وصندوق مصر السيادي، مشيرا إلى بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مصنع الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجا وات.

وتابع «البنا»، بأن إنشاء المصنع له عدة مزايا، حيث سيتم إمداده بـ260 ميجا وات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وسينتج نحو 15 ألف طن من الهيدروجين الأخضر، وسيتغذى عليها مصنعا الأمونيا الحاليين التابعين لشركة «فيرتيجلوب» في العين السخنة، مشيرا إلى أن هذا المصنع أول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا.

مؤتمر العمل والتنفيذ

وأضاف أستاذ الاقتصاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بدء التشغيل لأول مصنع للهيدروجين الأخضر، يُعد رمزا ودلالة على أن مؤتمر المناخ «cop27» هو قمة للعمل والتنفيذ، كما يمثل هذا المشروع استجابة عملية للحاجة إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع الحد الأدنى من الانبعاثات، ويظهر ما يمكن تحقيقه عندما نتعاون مع أطراف عالمية لتحقيق هذا الانجاز.

إنشاء مشروعات لإنتاج الأمونيا الخضراء

وأكد «البنا»، أن مصر تستهدف تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، وفي سبيل ذلك وقعت اتفاقيات أولية مع شركات عالمية بقيمة إجمالية 33 مليار دولار لإنشاء مشروعات لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر هذا العام، كان آخرها مع شركة «ميرسك» لمشروع ضخم باستثمارات 15 مليار دولار لإنتاج 3 ملايين طن من الوقود النظيف سنويا.