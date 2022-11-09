استشاري طاقة لـ«يوسف الحسيني»: توقيع 19 اتفاقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر

قال الدكتور هشام نصر، استشاري الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إن الهيدروجين ينتج من أكثر من غاز ومن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عن طريق فصل الهيدروجين عن الأكجسين في الماء، ويمكن استخدامه في صناعة الأمونيا، التي تدخل في الصناعات النووية، وصناعة الأسمدة، وغيرها من الصناعات الأخرى.

الأمونيا الخضراء المنتجة من الهيدروجين

وأوضح «نصر»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على فضائية «القناة الأولى» للتليفزيون المصري، أن الأمونيا الخضراء المنتجة من الهيدروجين الأخضر، يتم تصدير جزء منها لأوروبا واستخدام الجزء الآخر في الأسمدة المستخدمة في مصر.

ولفت إلى أن الشركة الهولندية التي يعمل بها، وقعت اتفاقية مع مصر لإنشاء أول مصنع هيدروجين أخضر في مصر، خاصة أن التقارير الدولية، تؤكد تميز مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر، لأنها تتمتع بأكبر مساحة من الطاقة الشمسية، وسرعة رياح مناسبة لإنتاج الطاقة طوال العام، بما يؤهل مصر لجذب استثمارات في الهيدروجين الأخضر.

19 مذكرة تفاهم

وأشار استشاري الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى أن هناك 19 مذكرة تفاهم جرى توقيها بشأن الهيدروجين الأخضر في مصر، وسيتم تنفيذها بعد الانتهاء من قمة المناخ، مؤكدا أن الهيئات الدولية، أكدت قدرة مصر على الإنتاج الأعلى للهيدروجين الأخضر عالميا.