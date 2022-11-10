رئيس «هيدروجين مصر»: الهيدروجين الأخضر مصدر للطاقة مثل البنزين والغاز

أكد المهندس خالد نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة هيدروجين مصر، أهمية دخول مصر مجال تصنيع الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أنه يعتبر مصدر للطاقة مثل البنزين والغاز، وأنهم يعملوا عليه حاليًا كمصدر طاقة لتشغيل السيارات والمولدات والمصانع لتقليل انبعاثات الكربون، مشددًا على أنه وسيلة جيدة لتشغيل المعدات.

وأوضح «نجيب» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن درجة اشتعال الهيدروجين الأخضر تصل لـ2000، لافتا إلى أنه يناسب مصانع الحديد والأسمنت، وأنه يستخدم لتشغيل الطائرات التي تعمل بالهيدروجين كوقود.

يعتبر مصدر هائل للطاقة

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة هيدروجين مصر إلى أن أوروبا تعاني حاليًا بسبب قلة الغاز، موضحا أنهم لجأو حاليًا لاستخدام الهيدروجين، مؤكدًا أنه يعتبر مصدر هائل للطاقة.

وشدد المهندس خالد نجيب، على أن مصر وفرت بنية أساسية للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى أن أوروبا تحتاج لتصدير الهيدروجين الأخضر في شكل أمونيا لهم، مؤكدًا وجود عرض وطلب عليه، وأنه يمكن تشغيل المصانع والمعدات بالوقود الأخضر.