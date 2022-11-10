توجيهات مهمة من «التعليم» بشأن تحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2023: الطباعة بالألوان

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن تحرير استمارات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، ومراجعة وتدقيق بيانات طلاب الشهادة الإعدادية على بوابة المدرسة لدى وزارة التربية والتعليم «الاسم كامل من واقع شهادة الميلاد، والرقم القومي، والنوع، والديانة، ورقم الهاتف، حالة القيد».

وقالت المديريات التعليمية، في خطاب مرسل للإدارات التعليمية، إن كل طالب يحرر الاستمارة الإلكترونية عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم، ويرفع الطالب صورة شخصية واضحة كاملة الوجه، يكتب اسم الطالب كاملاً ومطابقاً لشهادة الميلاد في جميع مواضيع الاستمارة وبدون تعديل خط اليد.

الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية

وأضافت المديريات التعليمية، أنه يتم طباعة الاستمارة الإلكترونية بالألوان كي تكون صورة الطالب واضحة علي بطاقة تحقيق الشخصية الإلكترونية وعلى الاستمارة، مضيفا أن الاستمارة الإلكترونية تتكون من 3 أوراق مطبوعة من موقع وزارة التربية والتعليم :-

- الورقة الأولى: «بطاقة تحقيق الشخصية وتذكرة إخطار الطالب برقم الجلوس وبطاقة الإحصاء»

- الورقة الثانية: الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2021/2022.

- الورقة الثالثة: بيانات عن الامتحانات السابقة، إقرار من الطالب وولي أمره بأنه لم يتقدم إلى هذا الامتحان أمام لجنة أخرى هذا العام.

- الورقة الرابعة: تصديق خاص بطلبة المنازل ومن في حكمهم، تطبع فقط مع طلاب المنازل مع لصق طابع دمغة فئة جنية واحد.

بيانات استمارة التقدم للامتحان الالكترونية بخط اليد

وأشارت المديريات التعليمية، إلى تحرير كل بيانات استمارة التقدم للامتحان الإلكترونية بخط اليد في الفراغات المعدة بجميع مواضع الأوراق الثلاثة السابقة وتحت إشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير المدرسة، يتم اعتماد الاستمارة الإلكترونية بختم الشعار بعد مراجعتها والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية المطبوعة للطالب في الصور الثلاث، بحيث يكون نصف الختم على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة وتعتمد من مدير المدرسة.

استمارة الشهادة الإعدادية لطلاب الدمج

- يرفق لكل طالب صورتين واضحة من شهادة ميلاد الطالب رقم قومي، مع تدبيس صورة مدون عليها اسمه رباعياً بالكمبيوتر وتكون مطابقة للصورة للصورة المطبوعة على الاستمارة الإلكترونية ومختومة.

- بالنسبة لطلاب نظام الدمج.. أوضحت المديريات التعليمية، أنه يتم إرفاق صورة طبق الأصل من التقرير الطبي- موافقة إدارة التربية الخاصة بالمديرية، وتوضح بين الورقة الثانية والثالثة من الاستمارة الإلكترونية بدون تدبيس.