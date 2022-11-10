موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023.. «التعليم» تبدأ استعدادتها بالأسئلة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات «زراعي، صناعي، تجاري، فندقي»، بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، المعتمدة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023.. السبت 8 يوليو

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي، موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 «زراعي، صناعي، تجاري، فندقي»، حيث تبدا يوم السبت 8 يوليو 2023، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

وفي نفس السياق، بدأت وزارة التربية والتعليم، استعدادتها لموعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023، بفتح باب الترشيح للمشاركين في الامتحانات من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وفقاً للشروط المحددة.

كما أصدرت وزارة التعليم، تعليمات هامة لواضعي أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2022/2023، مؤكده على ضرورة تقديم إقرار مع الامتحان موقع عليه من أعضاء اللجنة، يفيد بأن الامتحان ضمن المنهج الموضوع طبقا لتعليمات وزير التعليم، على أن يوقع أعضاء اللجنة بالكامل، على ظهر ورقة الامتحان من الخلف.

إقرار بأن الامتحان ضمن المنهج الموضوع

كما تضمنت تعليمات وزارة التعليم، مراعاة الاستدلال بالنموذج المرفق « الطولي – العرضي» ما يتناسب مع حجم الامتحان مع مراعاة كتابة رقم المادة والاسم والتخصص والشهادة والزمن طبقا لدليل المواد المعتمد 2022/2023، وعدم الاعتماد على الأدلة السابقة، وشملت الشروط الآتي:

- يراعي تحرير الاستمارة الخاصة بالمكافاة 113 استمارة واحدة للدورين على أن يتم كتابة رقم العضوية وكل البيانات الخاصة بعضو اللجنة الفنية وأن يحرر العضو الاستمارة بنفسه.

- يراعى إرفاق مفردات مرتب معتمدة للأعضاء غير العاملين بالتربية والتعليم بالإضافة إلى صورة البطاقة والفيزا.

- محظور إلقاء أي أوراق تخص الامتحانات بصالات الاستقبال بالمطبعة ويتم تسليمها إلى المختص بالاستلام.

- عدم الخوض في أي أحاديث تخـص الامتحان مـع أي شخص خـارج اللجنة المكلفة والحفاظ على الخصوصية وسرية الامتحان.

- تنبيه كل ما يرد بورقة الأسئلة هي مسؤولية اللجنة المكلفة بوضع الأسئلة.