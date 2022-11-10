عاجل.. تعليمات مهمة من «التعليم» لواضعي أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة لواضعي الأسئلة لامتحانات الدبلومات الفنية «تجاري ـ زراعي ـ فندق ـ صناعي»، مؤكدا ضرورة تسليم الامتحان في حضور أعضاء اللجنة المكلفة كاملة، ووضع الأسئلة بالتكاليف التي تفيد بأسماء المواد وأرقامها موضح بها النوعية والشهادة.

عدم كتابة الامتحانات على أجهزة خارجية

كما أكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، علي ضرورة الالتزام بمقاس الورقة الامتحانية، وتسليم الامتحان مع نموذج الإجابة مكتوبا بواسطة الحاسب الآلى للدورين، وكذلك نماذج الإجابة مطبوعة على ورق A4، ويكون نوع الخط «Arial» وحجم الخط «14» وعدم كتابة الامتحانات على أجهزة خارجية والتأكد من حمايتها وعدم ترك أي نسخه منها على أي جهاز خارجي.

مراجعة المادة العلمية فنيا

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إن المواد الامتحانية التي تتطلب خامات مثل «ورق كلك - شفاف - مربعات» يجب تحرير استمارة الخامات المساعدة، وتحديد نوع الاستمارة الخاصة بكراسة الإجابة ورقمها ومساحة الورقة المطلوبة، مشيرا إلى أن جميع البيانات التي يتم تدوينها في الاستمارة هي مسئولية اللجنة المكلفة بوضع الأسئلة.

كما أكدت ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا والتأكد من خلوها من الأخطاء اللغوية، إذ أن مسئولية المطبعة تتحدد في الطباعة وجودتها فقط دون أدنى مسئولية عن المحتوى العلمي.

عدم استخدام الخطوط الزخرفية أو الخطوط ذات الظلال

ووجهت، بكتابة الترويسة في نماذج الإجابة في بداية كل صفحة وعدم كتابة الـزمن بورقة الإجابة وتوزيع الدرجات لكل سؤال وكل جزئية بصورة واضحة، وفي نهاية الإجابة تكتب عبارة «انتهت الإجابة»، ويرجى عدم الاحتفاظ بأي أصول أو أوراق خاصة بالامتحان في أي صورة بعد تسليم الامتحان إلى المطبعة خارج المطبعة.

وشددت وزارة التعليم، على ضرورة الالتزام في الكتابة باللون الأسود وعدم استخدام الخطوط الزخرفية او الخطوط ذات الظلال، وفي حالة وجود «رسومات توضيحية» داخل الورقة الامتحانية، يراعى أن تكون الرسومات باللون الأسود وعدم استخدام الأقلام الرصاص أو الألوان والتأكد من وضوح البيانات الموضحة على الرسومات.