إصابة محام على يد آخرين في الشرقية.. ضربوه بأسلحة بيضاء

أصيب المحامي سيد عادل عفيفي، اليوم الخميس، بارتجاج في المخ وجروح قطعية في الرأس وإصابات أخرى، أثناء التعدي عليه بالضرب من قبل عدد من المحامين وأقاربهم، أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بمحافظة الشرقية، فيما أصيب شخصين آخرين كانا رفقة نجل النقيب، وتم احتجازهم في مستشفى خاص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير البحث الجنائي اللواء محمد الجمسي، يفيد ورود بلاغ من شرطة قسمي أول وثان، ببلاغ من المحامي عادل سيد عفيفي نجل نقيب محامين الشرقية، بتعرضه للضرب المبرح بأسلحة بيضاء على يد 5 أشخاص، في محيط محكمة الزقازيق الابتدائية، فيما أصيب شخصين آخرين «أعمام المحامي»، كانا رفقته أثناء خروجه من المحكمة، وتم احتجازهم بمستشفى خاص لإغاثتهم، أحدهم بغرفة الرعاية المركزة.

التعدي على المحامي بأسلحة بيضاء

وتحرر المحضر القانوني اللازم بالواقعة، فيما أفادت التحريات الأولية التي أجراها رجال الأمن بمديرية أمن الشرقية، أن المحامي سيد عادل عفيفي تعرض أثناء خروجه من جلسة بمحكمة الزقازيق الابتدائية، للهجوم عليه والضرب بأسلحة بيضاء من قبل 5 أشخاص، وهم: «هاني.ج.م.غ» محامي، «وليد.ج.ح» محامي، «محمد.أ.ع.س» محامي، «شريف.ع.م» محامي، و«إيهاب.ي.م»، فيما تم احتجاز المصابين بأحد مستشفيات الزقازيق، بينما تم احتجاز نقل النقيب «سيد عفيفي» بغرفة الرعاية المركزة.

التقرير الطبي يفيد الإصابة بارتجاج في المخ

وأفاد التقرير الطبي الأولي الصادر عن المستشفى، أن المصاب «سيد عادل عفيفي»، وهو الأكثر تضررًا بين المصابين، إذ تم التعدي عليه بأسلحة بيضاء، يفيد بمعاناته من اضطراب بدرجة الوعي نتيجة ضربة على الرأس، فضلًا عن إصابته بجرحين قطعيين بفروة الرأس مع وجود تورم بأنسجة المخ وارتجاج بالمخ، واستدعت حالته الصحية احتجازه بغرفة الرعاية المركزة تحت الملاحظة.

النيابة العامة تباشر التحقيقات

وبعدما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.