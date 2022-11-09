وفاة معلم أثناء «الحصة» داخل مدرسة للتعليم الفني في الشرقية

توفي اليوم الأربعاء، معلم أثناء مباشرة عمله داخل مدرسة للتعليم الفني، تابعة للإدارة التعليمية بغرب الزقازيق.

وفاة معلم أثناء مباشرة عمله داخل مدرسة

ونعى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المعلم عادل عبد الحافظ محمود معلم خبير المواد التجارية بمدرسة التجارة الجديدة التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، أثناء تواجده بالمدرسة وخلال فعاليات اليوم الدراسي، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

محافظ الشرقية ينعى المعلم الراحل

وأعرب محافظ الشرقية، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الكريم، وللعاملين بقطاع التربية والتعليم، مؤكدًا على ضرورة توفير كافة سبل الدعم اللازمة لأسرته وتلبية كافة احتياجاتها، مؤكدًا أن الجميع أشادوا بالراحل وبحسن خلقه وسيرته المحمودة بين زملائه ومعاملته الطيبة مع طلابه بالمدرسة.