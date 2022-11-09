تركيب وصلات مياه لـ70 أسرة من الأكثر احتياجا بـ3 قرى في الشرقية

نفذت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، زيارات ميدانية لقرى «أبو عيد» و«صهبرة» و«منشأة صهبرة» بمركز ديرب نجم، حيث تم زيارة 70 أسرة من الأسر البسيطة وإجراء أبحاث ميدانية عليها، تمهيداً لتوصيل المياه لها.

تفعيل المشاركة المجتمعية

وأكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، في تصريحات صحفية، ضرورة التأكد التام من أحقية المستفيدين من هذه الوصلات، من خلال البحث الجاد والمعاينة على الطبيعة، لافتا إلى أن الشركة تقدم كل التسهيلات المتاحة في إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية بالشركة، والتعاون التام مع كل المؤسسات التي تساهم في هذا النحو.

التوعية بالتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي

وبالتزامن مع تنظيم مؤتمر المناخ «COP 27» في شرم الشيخ، نظمت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية، بالاشتراك مع فرع الشركة بمدينة أبو كبير، ندوة توعية بمدرسة «هربيط»، للتوعية بالحفاظ على المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، والحديث عن التغيرات المناخية وأسبابها وتداعياتها وآليات التكيف معها.

وأكد «أبو حلاوة»، استمرار تنظيم حملات توعية لطلاب المدارس حول ترشيد استهلاك المياه، والمحافظة على شبكات الصرف الصحي، ضمن البروتوكول الموقع مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

وأشارت الشركة، في بيان لها، إلى عرض فيديوهات توعوية في صور مبسطة، بجانب إجراء مسابقات وتوزيع هدايا على الفائزين لترسيخ مفاهيم التوعية.