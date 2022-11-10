بدء المرحلة الثانية من التدريب على أعمال الكلى الصناعية بالشرقية 13 نوفمبر

اختتمت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، اليوم، المرحلة الأولى من فعاليات الدورة التدريبية في تخصص الكلى الصناعي، والتي نظمتها الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة بالتنسيق مع إدارة الطب العلاجي ومسؤولة الكلى الصناعي بالمديرية، وذلك بقاعات الاجتماعات بكل من مستشفى ههيا المركزي والأحرار التعليمي.

فعاليات الدورة التدريبية في تخصص الكلى الصناعي

وأوضحت مديرية الصحة، خلال بيان لها، أن المرحلة الثانية ستبدأ الأسبوع المقبل من 13 وحتى 17 نوفمبر من العام الحالي، لتدريب عدد 40 طبيبا، 80 ممرضة، 25 فني صيانة، من جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.

محاضرات علمية متنوعة حول ارتفاع ضغط الدم

تضمَّنت الدورة التدريبية محاضرات علمية متنوعة حول ارتفاع ضغط الدم وتأثيره على وظائف الكلى، ومرض السكري وتأثيره على الكلى، مرض الفشل الكلوي المزمن، أساسيات ومشاكل الغسيل الدموي، تغذية مريض الكلى، الغسيل البريتوني، الغسيل الكلوي الدائم البطئ، بجانب عرض سيناريوهات عملية، كما تضمَّنت الدورة التدريب على سياسات مكافحة العدوى في وحدات الغسيل، ملفات الكلى والتسجيل الطبي، إداريات وحدات الكلى، بالإضافة إلى شرح أنواع ماكينات الغسيل الكلوي وطرق استخدامها، وأعمال محطات المياه.

تولى تدريب نخبة من أساتذة الكلى بجامعة الزقازيق وجامعة المنصورة، ومدربي الزمالة المصرية بمحافظة الشرقية في تخصصات أمراض الكلى، ومكافحة العدوى، والجودة، والصيدلة الإكلينيكية، والتغذية العلاجية، شملت الدكتورة عاطف جودة، الدكتور أحمد نعمان، الدكتور أسامة رجب، الدكتور أسامة الشحات، الدكتور أيمن سالم، الدكتور أحمد البيلي، الدكتور حامد عزت وغيرهم، في تواجد فريق من مهندسي التدريب الطبي بشركات ماكينات الغسيل ومحطات المياه.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذا يأتي في إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بالشرقية، للتدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء القوى البشرية، بما يساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمنافذ تقديم الخدمة الصحية بمحافظة الشرقية، مقدماً الشكر لمدير عام الطب العلاجي، ومسؤولة الكلى الصناعي بالمديرية، وجميع القائمين علي التدريب والمتدربين، لصالح المرضي بالمحافظة.