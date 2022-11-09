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عاجل.. منظمة الصحة العالمية تعلن تراجع إصابات كورونا بنسبة 90%

كتب:

عمرو حسني
09:23 م | الأربعاء 09 نوفمبر 2022
فيروس كورونا.. تعبيرية

فيروس كورونا.. تعبيرية

ذكرت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك تراجعا في الإصابات بوفيات فيروس كورونا المستجد، بنسبة 90%، منذ فبراير الماضي، وفق خبر عاجل بثته قناة «العربية» السعودية الإخبارية.

وظهر فيروس كورونا في نهاية عام 2019، في مدينة ووهان وسط الصين، وعملت الصين وروسيا وبريطانيا وأمريكا على إنتاج لقاحات مضادة، لكن تطورت السلالات جعل اللقاحات فاعلة لكن بدرجات متغيرة، وعملت بعض الدول مؤخرا على رفع الاشتراطات الصحية في ظل أزمة كورونا، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة.

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