«حياة كريمة» تطلق 12 قافلة طبية بالتعاون مع «الصحة» في المحافظات.. اليوم

منذ تدشينها في عام 2019 وتعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، على قدم وساق من أجل الارتقاء بحياة المواطن المصري، وتحقيق نقلة حضارية في قرى الريف المختلفة، من خلال توفير الخدمات المختلفة في القرى المحرومة في المجالات المختلفة، سواء المجال التعليمي أو الصحي أو الترفيهي وغيره.

تخصصات قوافل حياة كريمة الطبية

وفي إطار حرص المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على توفير الخدمة الصحية للمواطنين في القرى والمحافظات الحدودية، أطلقت المبادرة 12 قافلة طبية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، من أجل توفير الخدخة الطبية للأهالي في القرى والمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.

وتستمر تلك القوافل في تقديم خدمتها للمواطنين بداية من اليوم الخميس، وحتى غدا الجمعة، وتضم عددا من التخصصات الطبية المختلفة، من أجل تقديم خدمة طبية شاملة، وهي كالتالي:

- النساء والولادة.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- الأطفال.

- الباطنة.

- الأنف والأذن.

- العظام.

- الجراحة.

- الرمد.

- الأسنان.

- القلب.

- الجلدية

- الأشعة.

- التحاليل.

أماكن انتشار القوافل الطبية

ومن المقرر أن تنتشر القوافل الطبية التي أطلقتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في عدد من المحافظات المختلفة، وهي: «القاهرة، الجيزة، مطروح، الوادي الجديد، المنوفية، الغربية، سوهاج، بنى سويف، دمياط، قنا، أسوان، وجنوب سيناء».

وتوفر القوافل الطبية صيدلية تضم أنواع العلاج المختلفة، التي يتم صرفها للأهالي بالمجان، كما يتم نقل الحالات التي تحتاج إلى رعاية خاصة، أو إجراء عمليات جراحية، للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.