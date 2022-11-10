ختام فعاليات المهرجان الدولي الأول للفنون والإبداع في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مساء اليوم الخميس، عن ختام فعاليات المهرجان الدولي الأول للإبداع الأدبي والفنون بمطروح بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب عن محافظة مطروح والشاعر فايز أبو جيش رئيس المهرجان، وأحمد قنديل، الأمين العام للمهرجان، وسامي عبد العزيز مدير المهرجان، ولفيف من الكُتاب والأدباء من مصر والدول العربية والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة مطروح.

مشاركة أدباء وفنانين من الدول العربية

وحول مهرجان مطروح الدولي أكد المحافظ في بيان، حضور فنانين وشعراء من مختلف الدول العربية، بضيوف المحافظة من مصر والدول العربية، معربا عن سعادته بإقامة المهرجان الدولي الأول للإبداع الأدبي والفنون بمطروح بمشاركة نحو 40 مشتركا من الأدباء والكتاب والشُعراء من مصر ومن الدول العربية الشقيقة «ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وسلطنة عمان، واليمن، الإمارات، العراق، وسوريا، والأردن، وفلسطين، ولبنان، ومصر».

مهرجان مطروح ملتقى الثقافات

وأشاد محافظ مطروح بالمهرجان كملتقى لتبادل الثقافات والخبرات ولتعرف على فنون الأدب لدى الشعوب العربية الشقيقة، وكذلك الفنون المتميزة بمطروح ومصر، ومؤكدا أهمية إقامة مثل هذا الفعاليات الثقافية وما نتج عنه من حراك وتبادل ثقافي جديد لمواهب شابة ولكبار الكتاب والأدباء والمبدعين والقراء والمثقفين من وطننا العربي وأيضاً على الصعيد المحلي لما تزخر به مطروح من فنون وإبداع وتراث ممتد عبر مدن المحافظة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وصولاً إلى سيوة جنوباً.

مطروح عاصمة الثقافة في مصر

وأوضح المحافظ أن مطروح متفردة ثقافياً فهي عاصمة للثقافة المصرية عام 2019 وستظل بفضل كُتابها ومُبدعيها وشبابها بمواهبهم الإبداعية والفنية والأدبية مع الحفاظ على التراث والهوية.

ودعا محافظ مطروح إلى أهمية الاستغلال الأمثل للإمكانيات والمقومات الثقافية والتراثية والسياحية التي تزخر بها مطروح موجها الشكر لجميع القائمين والمنظمين للمهرجان لظهوره بالشكل اللائق بالأدباء والمبدعين وبمكانة مطروح مع دراسة مطلب تحصيص مقر لأدباء وكتاب مطروح.

وخلال المهرجان أقيمت فعاليات ثقافية وفنية على مدار 3 أيام، وإلقاء عدد من الشعراء من مصر والدول العربية المشاركة لقصائدهم الوطنية والرومانسية وسط إشادة من الحضور.