الإعلام الدولي: مصر باتت محط أنظار العالم خلال استضافتها لمؤتمر المناخ

لا زال مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 27»، المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، يلقى صدى واسعا في مختلف وسائل الاعلام الدولية، وكانت التغطية الإعلامية الأهم في اليوم الرابع للقمة، من وسائل الإعلام العالمية، وتطبييقات التواصل الاجتماعي، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات.

وركز التناول الإعلامى لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، خلال اليوم الرابع من الأعمال على العديد من القضايا والملفات، أبرزها الاهتمام بالزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن غداً الجمعة، للمشاركة فى قمة المناخ، ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصد مصر مكاسب كبيرة من استضافة قمة المناخ، وأنها باتت محط أنظار العالم، وتوقيع مصر لاتفاقيات شراكة في قطاعات «الماء والغذاء والطاقة»، لدعم تنفيذ مشروعات مناخية باستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار.

طرح مصر مبادرتين لتسهيل مبادلة الديون لتغير المناخ وخفض تكلفة الإقتراض الأخضر

كما أبرزت وسائل الإعلام العالمية، توقيع مصر والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم على هامش اجتماعات قمة «COP 27» في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، وأن القادة الأوروبيون يتعهدون بمواصلة التحرك من أجل معالجة التغير المناخي، وتناولت تعهد مجموعة التنسيق العربية، بتقديم تمويل مشترك بمبلغ تراكمي، يبلغ 24 مليار دولار بحلول العام 2030، للتصدي لأزمة المناخ العالمية.

واهتمت وسائل إعلام عالمية، بطرح مصر مبادرتين لتسهيل مبادلة الديون لتغير المناخ، وخفض تكلفة الاقتراض الأخضر، وما زالت قضية التمويل، وحث الدول الغنية على الوفاء بالتزاماتها المالية في قضية تغير المناخ، تحظى بأولوية المشاركين في المؤتمر، خاصة من قادة الدول الأفريقية والنامية.