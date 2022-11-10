مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو: الانسحاب الروسي من خيرسون ليس نهائيا

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو، إن الانسحاب الروسي تكتيكي وليس نهائيا وفقا لتأكيدات القيادة الروسية، التي أوضحت أنه لا مفر منه، وما حدث انسحاب تكتيكي من الجهة اليمنى لتشكيل خط دفاع على طول الجبهة، وأيضا لمنع القوات الأوكرانية من أي هجوم على مقاطعة خيرسون.

روسيا تتخوف من تفجير سد مائي بمقاطعة خيرسون

وأضاف خلال فقرة إخبارية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «كما أن السبب الرئيسي وراء هذا الانسحاب التكتيكي كما يؤكد الخبراء هو التخوف الروسي من أن يقدم الجيش الأوكراني على تفجير سد مائي بالمقاطعة، وتأثير التفجير على المدنيين بها».

روسيا تؤكد عدم انسحابها من خيرسون

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو: «بالتأكيد القوات الروسية حتى هذه الساعة تؤكد أنها لم تنسحب من مقاطعة خيرسون، وما حدث هو انسحاب تكتيكي من الجهة اليمنى نحو اليسرى، وجميع الخبراء يؤكدون أن القوات الروسية تشكل خطا بالتزامن مع وصول القوات التي تم استدعاؤها نتيجة قرار التعبئة الجزئية، ووصل الـ80 ألف جندي الذين جرى استدعاؤهم إلى جبهات القتال ومعظمهم أصبحوا بالقرب من المناطق المتآخمة لمقاطعة خيرسون».