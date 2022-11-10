1000 طالب يكتبون اسم مصر ومؤتمر المناخ بسلاسل بشرية خضراء.. صور

شهد الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، الفعاليات الختامية لمبادة «اتحضر للأخضر» التي أطلقتها كلية التربية الرياضية بالتعاون مع جمعية الكشافة الجوية فرع المنيا، والتي نظمت علي مدار 3 أيام متتالية؛ استهدفت نشر الوعي لدى الطلاب بالقضايا البيئية، وتغيير السلوكيات الضارة للبيئة، وحث الطلاب على المشاركة في الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية بالجامعة، في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وتزامناً مع انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27.

شهد ختام فعاليات مبادرة جامعة المنيا الدكتور طارق صلاح الدين عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عبدالعزيز محمد عبدالعزيز وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف عبدالرحمن سيد وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو سليمان وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

أعمال نظافة علي مساحة 15 فدانا

شارك في المبادرة أكثر من 1000 طالب بالكلية، كتبوا اسم مصر وشعار مؤتمر المناخ بسلسة بشرية يرتدون فيها ملابس خضراء، ترمز للاهتمام بأعمال التشجير، كما تطوعوا بأعمال النظافة بملاعب الكلية، وصالات الألعاب المختلفة، التي تزيد مساحتها عن خمسة عشرة فداناً، بالإضافة لنظافة وتجميل الموقع العام بالكلية، وأعمال التشجير.

كما قدم الطلاب والطالبات في ختام المبادرة عروضا استعراضية وتشكيلات حركية تعبر عن حماية البيئة من آثار التغيرات المناخية.

تشكيل وعي الطلاب نحو القضايا البيئية

وأشاد الدكتور عصام فرحات، بمجهودات الكلية في إطلاق العديد من المبادرات التي تشكل وعي الطلاب نحو القضايا البيئية، وتشجيع الشباب الجامعي على المشاركة المجتمعية لخدمة مجتمعهم وجامعتهم، مؤكداً مواصلة الجهود والإجراءات للحد من التلوث، والتوعية بترشيد الاستهلاك، وآثار التغيرات المناخية؛ بما يحفظ استدامة استخدام الموارد للأجيال القادمة.