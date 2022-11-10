الإعلام الأوروبي: مكاسب سياسية كبيرة لمصر من استضافة قمة المناخ

لا زال مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 27» المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، يلقى صدى واسعا في مختلف وسائل الاعلام الدولية، وكانت التغطية الإعلامية، الأهم فى اليوم الرابع للقمة من وسائل الإعلام العالمية، وتطبييقات التواصل الاجتماعي، إذ أبرزت وسائل الإعلام البريطانية، توقيع مصر لاتفاقيات شراكة في قطاعات «الماء والغذاء والطاقة»، لدعم تنفيذ مشروعات مناخية بإستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار.

كما اهتمت وسائل الإعلام الأوروبية، بإطلاق البنك الدولي صندوقا جديدا متعدد الشركاء لجمع التمويل من المجتمع الدولي لبناء «مسارات قابلة للتطوير»، نحو خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ضمن آلية جديدة لتقليل الإنبعاثات في الإقتصادات النامية، إذ لفت كل من موقع «Middle East Online»، وموقع «Sky News» البريطانيان، إلى أن مصر وقعت اتفاقيات شراكة في قطاعات «الماء والغذاء والطاقة»، لدعم تنفيذ مشروعات مناخية باستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار، وأن المشاريع تشمل مشروعاً واحداً للطاقة بقيمة 10 مليارات دولار وثمانية مشاريع للأمن الغذائي والزراعة والري والمياه.

كما لفت موقع «SkyNews» البريطاني، إلى أن البنك الدولي أطلق صندوقا جديدا متعدد الشركاء لجمع التمويل من المجتمع الدولي بما في ذلك الدول المانحة والقطاع الخاص لبناء «مسارات قابلة للتطوير»، نحو خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ضمن آلية جديدة لتقليل الانبعاثات في الاقتصادات النامية.

الإعلام الروسي: إطلاق مشروع محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة

فيما أولت وسائل الإعلام الروسية أيضا، اهتماماً ملحوظاً بمتابعة أعمال قمة «COP 27»، حيث أن مضامين وأطروحات الصحافة الروسية تمايزت بالإيجابية الواضحة وخاصة ما يتعلق بإعلان مصر إطلاق مشروع الهيدروجين الأخضر، والحديث عن حصد مصر مكاسب سياسية كبيرة من إستضافة قمة المناخ، وأنها باتت محط أنظار العالم، واحتلت مكانة جيدة دوليًا، حيث ثمنت وكالة «سبوتنيك» إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق مشروع محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة بالتعاون مع النرويج بهدف التحول إلى إنتاج الطاقة النظيفة.

وعن الإنعكاسات الاقتصادية لهذه الإنطلاقة، تمت الإشارة أن المشروع يفتح مجالاً لدخول تكنولوجيا جديدة للسوق المصري، ومجالاً لمشروعات صديقة للبيئة، والإستفادة منها في إطار محاولات تصدير هذه الصناعة لأوروبا وأفريقيا.