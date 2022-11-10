القنصل الفرنسي بالإسكندرية: سعداء باحتضان مصر لقمة المناخ وندعمها

قال القنصل الفرنسي في الإسكندرية، محمد نهاض، إن العلاقة بين مصر وبلاده ممتدة في كل المجالات والآن في مجال البيئة، معربا عن سعادتهم بتنظيم مصر لقمة المناخ، مؤكداً أن كل قمة تزداد عليها الضغوطات.

مصر حاضنة لدول العالم

وأضاف قنصل فرنسا في تصريحات صحفية اليوم، على هامش استقبال ميناء الإسكندرية لسفينة بلاستيك أوديسي التي تحوي معمل لإعادة تدوير البلاستيك وتجوب العالم لنشر المبادرة والتي جاء من ضمنها الإسكندرية تزامنًا مع قمة المناخ، أنه سعيد بوجود مشاركة قوية في قمة المناخ على الرغم من الحرب الروسية الأوكرانية، مشدداً أن مصر حاضنة لدول العالم.

المناخ مهم لحياة البشر

وأكد أن القمة تستمد أهميتها الكبرى كون المناخ له أهمية كبيرة على حياة البشر، مشيراً إلى أن فرنسا تحث على التحول في مجال الطاقة النظيفة في مصر، ضاربا المثل بما يتم من مشروعات في الإسكندرية، عبر الوكالة الفرنسية التي تطور الترام ومترو أبو قير 300 مليون يورو لما لهم من حفاظ على البيئة.

ولفت إلى أنه من مؤتمر المناخ COP21 في فرنسا إلى مؤتمر المناخ COP27 في مصر، تغيرت أمور كثيرة أبرزها الصندوق الأخضر بـ100 مليار دولار، وفرنسا تشارك كل عام بـ6 مليارات في الصندوق فيما تساهم أوروبا كاملة بشكل عام عبر 23.3 مليار دولار سنوياً، من أجل التحول إلى اقتصاد خال من الكربون.