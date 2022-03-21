مدرسة القديس يوسف تنظم احتفالية لعيد الأم بحضور قنصل فرنسا

نظمت مدرسة القديس يوسف الفرير بالخرنفش اليوم الإثنين الموافق 21 مارس الجاري، احتفالية بمناسبة عيد الأم، تحت رعاية إدارة وسط القاهرة التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة.

قال الفرير سامح فاروق، المسئول الرعوي لمدرسة الفرير في القاهرة، إن الاحتفالية يأتي في إطار رسالة المدرسة بقدسية الأم التي كرمت في كافة الأديان السماوية وعلى رأسها القرآن الكريم الذي خصص سورة قرانية لها تحمل اسم «مريم».

«فاروق»: الأم اختارها الله لتربية أبنائها ليكونوا قادة في المستقبل

وأضاف «فاروق»، خلال لكلمته في الاحتفالية، أن الحفل يبعث رسالة تحية وتقدير لكل أم ساهمت في صنع مجد أبنائها، فالأم مدرسة عطاء بلا مقابل، وكتب عليها أن تكون أماً وأباً في آن واحد، وليست صدفة أن اختارها الله لتربية أبنائها رغم المواقف العصيبة لتخرج أبناء سيكونون قادة في المستقبل.

من جانبه، قال قنصل فرنسا في القاهرة، إنه تحدث مع الأطفال في المدرسة على هامش مشاركته في الاحتفالية، ووجد في أعينهم الأمل والفرحة، مؤكداً أنه حريص على حضور مثل هذه المناسبات التي ترسخ أهميتها لدى الأطفال، لافتاً إلى أنه يوجد في مصر منذ 3 سنوات.

تكريم عدداً من الأمهات

تخلل الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية قدمها طلاب المدرسة في إطار ختام الأنشطة المدرسية، وكرمت المدرسة في نهاية الحفل عدداً من الأمهات اللاتي قدر لهم أن يتحملوا مسؤولية جيل عظيم أحسنوا تربيتهم.

وحضر الحفل الفرير جورج عبسي الممثل القانوني لجماعة الفرير في مصر ومدير مدرسة «كولجية دي لاسال» وكرستين جورجو الملحق الثقافي بالسفارة الفرنسية وممثل عن السفير الفرنسي بالقاهرة والدكتورة شيرين بكر، مديرة إدارة وسط القاهرة التعليمية، وعدد من المسئولين بإدارة القاهرة التعليمية.