قنصل فرنسا عن مشروعات بشاير الخير: تبرز جهود مصر في «حقوق الإنسان»

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وقنصل فرنسا محمد نهاض، مدينة رشيد الجديدة التي يجري تنفيذها على غرار مدينة العلمين الجديدة.

مشروع بشاير الخير 4

كما تفقدا مشروع بشاير الخير 4، على مساحة 3406 أفدنة، والمكون من 33 برجا تضم 4554 وحدة سكنية، ومسجد، ودار مناسبات، ومدرسة تعليم أساسي، ومستشفى، ومحلات تجارية ومراكز حرفية، ويجري إنشاء مجمع مدارس على مساحة 20 ألف متر مربع، بالمنطقة الفاصلة بين بشاير الخير 4 ورشيد الجديدة.

مخطط مدينة رشيد الجديدة

واستمع المحافظ والقنصل، لشرح مفصل من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة، وقاما بالاطلاع على المخطط العام والمرحلة العاجلة لمدينة رشيد الجديدة، ومخطط مشروع بشاير الخير 4 وحجم الأعمال المنفذة والمشروعات الجاري تنفيذها.

قنصل فرنسا يشيد بالمشروعات

كما أشاد قنصل دولة فرنسا، بما رآه من مشروعات تنوعت بين مناطق سكنية وخدمية وتجارية، وأثنى على جودة الأعمال الإنشائية المنفذة، التي من شأنها توفير حياة كريمة لملايين المواطنين، وهو ما يؤكد جهود القيادة السياسية في مصر في مجال حقوق الإنسان.

تنفيذ 15 مشروعا بتكلفة 255 مليون جنيه

وأكد محافظ البحيرة، اهتمام القيادة السياسية بتطوير مدينة رشيد كمشروع قومي لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية، وجرى الانتهاء من 15 مشروعا بتكلفة 255 مليون جنيه.