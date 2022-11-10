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تفحم «تريلا» وانقلاب سيارة نقل بعد تصادمهما على الطريق الأوسطي بحلوان

ونجاة السائقين من المحقق في الحادث

كتب:

حسن سمير
06:32 م | الخميس 10 نوفمبر 2022
جانب من الحادث

جانب من الحادث

شهد الطريق الأوسطي بنطاق مدينة حلوان، حادثًا مأساويًا، إذ اشتعلت النيران في سيارة تريلا وتفحمها وانقلاب أخرى «نقل» ونجاة سائقيها من الموت، إثر تصادمهما، وجرى التحفظ على سائق التريلا، واقتياده إلى قسم الشرطة.

بلاغ بالحادث

البداية بتلقي مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من غرفة عمليات المرور من النجدة، مفادها وقوع حادث مروري بين سيارتين بالطريق الأوسطي واشتعال النيران في إحداهما وتفحمها وانقلاب الأخرى، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية لموقع الحادث وأخطرت قوات الحماية المدنية وانتقلت سيارة إطفاء وجار إخماد النيران في السيارة. 

نصائح للسائقين أثناء القيادة

من جانبه قال اللواء أحمد الشاهد الخبير المروري لـ«الوطن»، إن هناك عدة إرشادات للسائقين أثناء القيادة، من أهمها أنه يجب عدم الإسراع أثناء القيادة فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان، مشددًا على ضرورة عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة والانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، مؤكدا ضرورة اتباع إرشادات الأمان والطرق والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم. 

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