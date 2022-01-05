مدير مستشفى حلوان: تحديد هوية الجثة الوحيدة في حادث الدائري الأوسطي

قال الدكتور حاتم المرسي مدير مستشفى حلوان العام، إن المستشفى تلقى الساعة 1.45 ظهرا، إخطارا بوجود حادث على الطريق الدائري الأوسطي وتصادم 11 سيارة: «توقعت ساعتها إن فيه ما لا يقل عن 40 مصابا، والحمد لله إنها أقل من كده».

المستشفى استقبل 7 مصابين وجثة متفحمة

وأضاف «المرسي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المستشفى استقبل 7 مصابين، وجثة متفحمة لشخص مجهول الهوية، ولكن جرى التعرف على اسمه وبياناته منذ قليل.

طفل 11 عاما مصاب بحروق في 50% من جسده

وأوضح أن إحدى الحالات المصابة تعود لطفل في الـ11 من عمره، وبه حروق ممتدة لـ50% من جسده، فيما يعاني باقي المصابيين من كسر في الضلوع والقدم أو الساق اليسرى: «الباقي مجرد كدمات وسحجات».

وأوضح أن النيابة العامة قد وصلت إلى المستشفى بصحبة أهل الجثة المحترقة وجرى التعرف عليه من قبل أهليته.

يذكر أن الطريق الدائري الأوسطي شهد اليوم، حادث تصادم سيارة نقل تجرّ مقطورة بثلاث عشرة سيارة كانت متوقفة في الطريق لإزالة آثار حادث سابق به، واندفعت السيارة المتسببة في الحادث بسرعة وفوجئت بتوقف السيارات عند أحد المنحنيات فاختلت عجلة القيادة من سائقها واصطدمت بالسيارات المتوقفة، مما أسفر عن اشتعال ثماني سيارات منها -اشتعل بعضها كليًّا وبعضها جزئيًّا- ووفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين.