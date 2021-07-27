الوزير: نعمل لإزالة تعديات السكة الحديد بعد حادث قطار حلوان

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ الدولة ماضية في طريقها نحو إزالة التعديات على حرم السكة الحديد، خاصة بعد وقوع حادث قطار حلوان لمنطقة التبين الشهر الماضي، مشيرا إلى أنّ الوزارة تسعى بكل الطرق لتقليل حوادث القطارات، والقضاء على تأخيراتها، كما أنّ تكلفة تطوير منظومة السكة الحديد وصلت إلى 200 مليار جنيه.

وأضاف الوزير، خلال فعاليات استعدادات وزارة النقل للدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض TransMEA2021، أنّ الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير منظومة الجر (العربات - الجرارات)، لتقليل حوادث القطارات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وأكد وزير النقل، أنّه سيتم تعويض الأماكن السكنية المعتدية على حرم السكة الحديد والشاغلة بالمواطنين، أما غير الشاغلة فيتم إزالتها دون تعويض، مشيرا إلى أنّه جار النظر في المناطق السكنية التي يوجد بها مرافق للدولة.