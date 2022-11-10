مستشار سابق لرئيس روسيا لـ«القاهرة الإخبارية»: موسكو خسرت الكثير في الأزمة الأوكرانية

قال الدكتور سيرجي ماركوف، مستشار سابق لرئيس روسيا، إن الجيش الروسي أصبح أقل مما كان عليه، وخسر الكثير في الأزمة الأوكرانية.

وأضاف «ماركوف» خلال مداخلة عبر سكايب بالفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «أظن أن الانسحاب الروسي من خيرسون حقيقي وليس تكتيكيا»، متابعا «الشعب الروسي يجد أن الوقت قد طال جدا والخسائر أكثر مما هي عند الشعب الأوكراني».

سيرجي ماركوف: روسيا خسرت الكثير في أزمتها مع أوكرانيا

وأضاف: «نعتقد أن روسيا قد أخذت درسا يتعلق بهجومها على أوكرانيا فقد خسرت الكثير، وقامت بعمليات كثيرة، والذي نراه الآن تناقضا».

واستطرد أن هذه هي الفرصة الأخيرة بالنسبة لأوكرانيا وأعتقد أن روسيا قد قامت بتهجير أكثر من 3 آلاف مواطن، ولم يتخذ الجيش الروسي أي خطوات ويستغل الوقت الذي كان أمامه، ولم يتفوق على الجانب الأوكراني.