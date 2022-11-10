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السيسي يستقبل رئيسة مجلس النواب الأمريكي والوفد المرافق لها

كتب:

محمد أبو عمرة
07:49 م | الخميس 10 نوفمبر 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، والوفد المرافق لها، مساء اليوم، في شرم الشيخ، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27.

استضافة مصر مؤتمر المناخ

وتستضيف مصر حاليا النسخة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ بمشاركة زعماء وملوك ورؤساء ومسؤولي عدد من الدول، وينعقد المؤتمر في الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.