الإعلام الأمريكي يبرز لقاء الرئيس السيسي و«بايدن» غدا بمؤتمر المناخ

اهتمت وسائل الإعلام الأمريكية والكندية واللاتينية برصد أجواء مؤتمر المناخ المنعقد بمدينة شرم الشيخ، وعكست التغطية الإعلامية الإشارة إلى زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة لمصر غدا الجمعة، إذ أوضح موقع «المونيتور» الأمريكي، أن لقاء جو بايدن بالرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر المناخ العالمي في شرم الشيخ يُعد الثاني خلال فترة رئاسة بايدن.

جون كيري يعلن وضع خطة لتعويض الكربون

وأبرزت صحيفة «The Globe and Mail» الكندية، وموقع «ايه بي سي نيوز» الأمريكي، نقلاً عن وكالة «أسوشيتد برس»، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يأتي إلى محادثات المناخ الدولية في مصر برسالة مفادها أن العمل الأمريكي التاريخي لمكافحة تغير المناخ لن يتحول إلى الاتجاه المعاكس.

وأوضح موقع «INFOBAE» الأرجنتيني نقلاً عن وكالة «رويترز»، إعلان المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري الأربعاء، وضع خطة لتعويض الكربون تهدف إلى مساعدة الدول النامية على تسريع انتقالها بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

المساوئ التنافسية للإعفاءات الضريبية

كما أشار موقع «INFOBA» الأرجنتيني إلى أن المسؤولين الأمريكيين استمعوا الأربعاء الماضي لمخاوف نظرائهم الأوروبيين بشأن التوترات التجارية التي أثارها دعم إدارة «بايدن» للسيارات الكهربائية المدرجة في قانون خفض التضخم، إذ أعرب «جون بوديستا»، المعين من قبل الرئيس جو بايدن للإشراف على تنفيذ التدابير المتعلقة بالمناخ في مشروع قانون الإنفاق المترامي الأطراف عن تفهم الولايات المتحدة الأمريكية ودراستها المخاوف التي أثارتها السلطات الأوروبية بشأن المساوئ التنافسية التي تفرضها الإعفاءات الضريبية على المركبات الكهربائية في مشروع القانون على مصنعي السيارات والبطاريات.