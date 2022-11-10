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مراسل قناة القاهرة الإخبارية في شرم الشيخ يرصد فعاليات اليوم الخامس بقمة المناخ

كتب:

محمد أسامة رمضان
08:01 م | الخميس 10 نوفمبر 2022
مصطفى عبدالفتاح

مصطفى عبدالفتاح

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية بشرم الشيخ، إن اليوم الخامس بقمة المناخ، يختص بالعلوم والشباب، وشهد ثلاث جلسات رئيسة، الجلسة الأولى بعنوان التكيف مع الأخطار البيئية، التي تم التحدث من خلالها عن كيفية التكيف، ووضع آليات محددة من خلال وضع المعايير وجمع كل المعلومات اللازمة، وكل المؤسسات والدول التي تتعرض لآثار سلبية من التغيرات المناخية.

وأضاف خلال الفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «كان هناك العديد من الجلسات التي تحتوي مفهوم العلوم، وعدة جلسات فرعية، كانت تتحدث عن كيفية استخدام العلوم والتكنلوجيا والتطور التكنولوجي، في كيفية مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ومنع حدوث الكوارث والتغيرات السيئة مثل الفيضانات والسيول».

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية بشرم الشيخ، «كل الجلسات تحدثت عن أهمية العلوم والتطور التكنولوجي والشراكات، ونقل الخبرات ما بين الدول التي أحدثت تقدما ملحوظا في البحث العلمي، ونقل خبرات هذه الدول إلى باقي الدول في كيفية الانتقال إلى البيئة الخضراء المستدامة».

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بقلم محمد أسامة رمضان