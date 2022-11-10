العناية الإلهية تنقذ سيدة من الموت أسفل عجلات قطار بالغربية.. اختل توازنها

أصيبت ربة منزل في العقد الثالث من العمر، بكدمات وسحجات متفرقة، بعد أن اختل توازنها، أثناء استقلالها قطار رقم 442 حال توقفه بمحطة سكة حديد كفر الزيات متجهًا إلى القاهرة، وجرى نقلها إلى مستشفى كفر الزيات العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بسقوط سيدة

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة محطة كفر الزيات، بسقوط سيدة في العقد الثالث من العمر، أثناء استقلالها أحد القطارات المتجهة إلى القاهرة برفقة طفليها، وتم نقلها إلى مستشفى كفر الزيات العام.

السيدة اختل توازنها

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة «ا.ر.ز» وتبلغ من العمر 25 عامًا، ومقيمة بقرية بنوفر التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، بكدمات وسحجات وإصابات بسيطة في الجسد، إثر سقوطها من قطار رقم 442 القائم من محطة قطار كفر الزيات متجهاً إلى القاهرة، بعد أن اختل توازنها، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية والتأكد من عدم وجود أي إصابات بها.

عودة الطفلين لوالدتهما

وأوضح مصدر بالسكة الحديد، أن السيدة اختل توازنها وسقطت من القطار أثناء تحركة وبداخله طفليها الصغار، وتمكن الأهالي من اصطحاب الأطفال وتسليمهم إلى نقطة سكة حديد مدينة طنطا، بالتنسيق مع نقطة شرطة سكة حديد كفر الزيات، وتم رجوع الأطفال إلى محل إقامتهما، وحرر محضر بالواقعة.