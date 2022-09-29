بتر ساق شاب سقط من القطار أثناء سيره في بلبيس بالشرقية

لم يكن «وائل.ح» يدري أن القدر المحتوم ينتظره في الصباح الباكر مع بداية يوم جديد، إذ خرج كعادته ليستقل القطار قاصدا وجهته المعتادة حيث عمله، إلا أنه سقط أرضًا في أثناء سير القطار بنطاق مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، فتعرض لإصابات بالغة وجرى بتر ساقه بعد نقله لمستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازمين له.

شاب يتعرض للسقوط من القطار

وكان الشاب المدعو «وائل.ح» البالغ من العمر 45 عامًا، والمقيم بقرية سندنهور التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، تعرض للسقوط من القطار المتجه في طريق «بلبيس ميت ربيعة»، في أثناء ذهابه إلى عمله صباح اليوم، إلا أنه تعرض لإصابة بالغة بُترت على أثرها ساقه اليمنى.

بتر ساق الشاب

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمستشفى بلبيس المركزي بوصول شاب تعرض للسقوط من القطار، ويخضع للعلاج اللازم حاليا، إذ أكد الأطباء ضرورة بتر ساقه بعد تعرضه لإصابات بليغة، فيما انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلبيس إلى مقر الحادث لتبين أسبابه وجرى تحرير المحضر اللازم.