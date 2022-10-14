إصابة طالبة جامعية سقطت من قطار في المحلة.. «اختل توازنها»

شهدت محطة سكك حديد المحلة، سقوط طالبة جامعية في العقد الثالث من عمرها من قطار «المحلة - المنصورة»، أثناء توقف القطار على المحطة قبل استكمال رحلته، ما أسفر عن إصابتها بجروح وكدمات متفرقة في الرأس، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من نقطة شرطة محطة سكك حديد المحلة، يتضمن سقوط فتاة في العقد الثالث من عمرها، من القطار المتجه إلى مدينة المنصورة قادما من مدينة طنطا، أثناء توقفه على رصيف المحطة من أجل نزول وركوب المواطنين.

الفتاة اختل توازنها

وكشفت التحريات والمعاينة أن الفتاة تدعى «أماني و. م»، طالبة جامعية، تبلغ من العمر 21 عاما، وتبين سقوطها من قطار «المحلة - المنصورة» أثناء محاولة النزول من القطار بمحطة سكة الحديد الرئيسية بمدينة المحلة الكبرى ونتج عن ذلك إصابتها بجرح قطعي في الرأس وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلها إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة لمعرفة ملابساتها.