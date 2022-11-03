بتر قدم طالبة سقطت من قطار في المنوفية.. «كانت برفقة والدها»

أصيبت طالبة بمركز منوف في محافظة المنوفية ببتر في القدم، إثر سقوطها من قطار «طنطا - القاهرة»، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياتها، وحُرر محضر بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق بالحادث.

سقوط الطالبة من القطار أمام أعين والدها

وبالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز منوف، تبين أن الطالبة تدعي «م.ع»، وتبلغ من العمر 12 عاما، وسقطت من قطار المنوفية أمام أعين والدها، وبعد نقلها إلي المستشفى لمحاولة إنقاذ حياتها تبين إصابتها ببتر في القدم اليسرى وتهتك في الأوتار، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بإصابة طالبة ببتر في القدم اليسرى أثناء نزولها من قطار «طنطا - القاهرة» بمحطة قطار كمشوش دائرة المركز، وتوقفت القطار لعدة دقائق حيث تم تحرير المحضر اللازم وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.