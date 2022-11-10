دراج مصري بموسوعة جينيس لـ«قناة الحياة»: «لقاء الرئيس اليوم أسعدني للغاية»

قال المغامر علي عبده، دراج مصري صاحب رقم قياسي بموسوعة جينيس في قطع أطول مسافة بدراجة كهربائية، إن لقاءه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في شرم الشيخ، على هامش مشاركته بقمة المناخ المنعقدة بمدينة السلام حاليا، أسعدته للغاية وأنسته ما عاناه طيلة 30 يوما هي فترة الرحلة التي خاضها مؤخرا، «لقاء الرئيس لينا كان مكافأة على الفترة اللي فاتت».

علي عبده: حققت رقمين قياسيين جديدين

وأضاف «عبده»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن موسوعة جينيس للأرقام القياسية سجلت له رقم العام الماضي لقيادته الدراجة طيلة 24 ساعة متصلة، في مدينة العلمين الجديدة، ووصل من بعدها إلى مدينة شرم الشيخ ليحقق رقمين قياسيين جديدين.

علي عبده: حققت جائزة أطول رحلة في العالم على موتوسيكل كهرباء

واستطرد: «حققت جائزة أطول رحلة في العالم على موتوسيكل كهرباء، وأطول رحلة داخل دولة على موتسيكل كهرباء، والمسافة بتاعتها كانت 9759 كيلو متر، وأطول رحلة طولها بواقع 12749 كيلو، والرقم ده كان مقصود لأنه مسافة قطر كوكب الأرض».

وأوضح أن تلك الأرقام القياسية التي حققها كان يرسل بها رسالة لحاضري قمة المناخ، والتأكيد على أن أزمة تغير المناخ تشمل كل الدول والمجتمعات، ويجب أن تتضافر جهود الدول وقياداتها السياسية المختلفة للحفاظ على كوكب الأرض من الانهيار، وحتى لا تزيد التغيرات المناخية المؤلمة على الجميع.