مغامر شاب في رحلة إلى قمة المناخ.. من أبو سمبل إلى شرم الشيخ

على دراجة كهربائية ينطلق المغامر «علي عبده»، في رحلة جديدة نحو قمة المناخ يجوب خلالها مصر من أبو سمبل حتى شرم الشيخ على دراجة نارية، بهدف رصد وتوثيق تأثير تغير المناخ على كافة مناحي الحياة في كل محافظات مصر، حيث تضررت مناطق وجفت مناطق وانخفض منسوب المياه في بعضها واختفت مهن وظهرت أخرى، وصار من الضروري رفع وعي المواطنين بمخاطر التغيرات المناخية.

من أبو سمبل إلى شرم الشيخ

وعن مبادرة «رحلة لقمة المناخ»، قال المغامر المصري: «المبادرة موجهة للمواطنين، ولن أكون فيها بمفردي حيث سنقطع الرحلة بصحبة مجموعة من الشباب من معبد أبو سمبل وحتى مدينة شرم الشيخ حيث يقام مؤتمر تغير المناخ».

فاعليات رصد تأثير تغير المناخ

وأضاف خلال كلمته بالجلسة النقاشية «الاستدامة والخطط المستقبلية»، التي نظمها مركز الابتكار «إيدج»، أنه من خلال المرور عبر المحافظات المختلفة سيتم تنظيم عدد من الفاعليات والأنشطة ومنها توثيق أثر التغيرات المناخية على الزراعة والصناعة وغيرها من مناحي الحياة، فضلا عن مشاركة شباب الجامعات في فاعليات لمواجهة التغيرات المناخية وسنطرح مسابقات لتشجيع الشباب على أن يكونوا جزء فاعل كما سنستعرض قصص للتأثير السلبي لتغير المناخ على أفراد وشركات ومن خلال ذلك سنوجه رسالة للدول الكبرى والمصدرة للانبعاثات لحثها على دعم الدول النامية وتقليل تلك الانبعاثات.

ولفت إلى أن المبادرة موجهه للشباب حيث أنهم الفئة القادرة على الاستيعاب والتنفيذ وهم أكثر المتأثرين بالقضية في نفس الوقت، ونهدف للخروج بحلول تناسب كل بيئة بما يتعلق بقضايا المناخ.