«رحلة لقمة المناخ».. مغامر مصري يجوب المحافظات بدراجة للمشاركة في التوعية

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، فعاليات مبادرة "رحلة إلى قمة المناخ" The Ride to COP27، للمغامر المصري علي عبده، الذي ينطلق بدراجته الكهربائية لتسجيل رقم عالمي جديد بموسوعة جينس لأطول رحلة بدراجة كهربائية.

ومن المقرر أن يمر المغامر المصري على محافظات الجمهورية المختلفة للترويج والتوعية بآثار التغيرات المناخية وقضايا المياه والبيئة، في اطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27 التي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، وبحضور المهندس حمودة صالح مدير عام جهاز شئون البيئة بالأقصر، وبمشاركة من وزارة الثقافة والبيئة.

زراعة الأشجار بالغابات الشجرية بالحبيل

وأكد محافظ الأقصر، أن مصر تتخذ كل السبل لإنشاء مدن خضراء تراعى البعد البيئي بكل المقاييس العالمية المتبعة ومنها العاصمة الإدارية وأثنى على الشباب المشارك ومدى ثقافتهم وتفهمهم لأهمية مواجهة التغيرات المناخية كما شارك في زراعة الاشجار بالغابات الشجرية بالحبيل.

مشاركة 100 شاب وفتاة من شباب مصر

واستقبلت الغابة الشجرية بقرية الحبيل بمدينة البياضية في محافظة الأقصر، التي تروى بمياه الصرف الصحي المعالج، فعاليات المبادرة، بالتراث الشعبي للمحافظة، بمشاركة 100 شاب وفتاة من شباب مصر، الذين زرعوا شتلات الأشجار بالغابة الشجرية، بأسماء دول العالم، إيمانا من الشباب الواعي المثقف ومشاركته في تبني قضايا حماية البيئة والحفاظ على المياه وايجاد بدائل لمكافحة آثار التغيرات المناخية.

التخلص من مياه الصرف الصحي المعالج

وقال اللواء محمد يحيى، أنه جرى إنشاء الغابات الشجرية بصحراء منطقة الحبيل بالأقصر، بداية عام 1996 إذ تقدر مساحتها بـ1861 فدانًا، وتتبع محطة معالجة صرف صحي الحبيل، وتعد فكرة إنشاء الغابات الشجرية أحد آليات التعامل مع قضية التغيرات المناخية وأزمات التصحر، والتخلص من مياه الصرف الصحي المعالج الذي يعتمد عليه فى ري الغابات.

دعم الأراضي المهملة

وأضاف، أن إنشاء الغابات الشجرية بالصحراء هدف أسمى لتنمية الزراعة وإخراج مختلف أنواع الأشجار من تلك الغابات الشجرية بمختلف محافظات مصر، فهي تساعد في دعم الأراضي المهملة ومياه الصرف الصحي غير المستغلة، وكذلك لها دور مهم فى حفظ مناخ الأرض نظرًا لما تمثله من كتلة حيوية مستهلكة للطاقة الشمسية، وكذلك غازات الاحتباس الحراري، وتساهم الغابات الشجرية في الحد من التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي والمجاري المائية سواء في البحار أو الأنهار، ومدى الاستفادة من الغابات في الحصول على المنتجات المتنوعة طاقة، أخشاب، أسمدة عضوية، وحماية المناطق السكنية.

رسالة لشباب العالم بضرورة توحيد جهودهم

ومن جانبه، أشاد المهندس على عبده المغامر المصرى، باستقبال أهالي محافظة الأقصر، والشركة القابضة لمياه الشرب وترحيبهم بالمبادرة ودورها فى دعم قضايا المناخ والبيئة، موجها رسالة لشباب العالم بضرورة توحيد جهودهم ومبادرتهم لخدمة قضايا التنمية، كما زار بحيرات الأكسدة لمحطة معالجة الصرف الصحى بالحبيل، وكرم محافظ الأقصر فريق المبادرة.