نصائح لربات البيوت للحفاظ على الثروة الداجنة.. حظائر تربية الطيور تكون بعيدة عن المنزل

يسعى معهد بحوث الصحة الحيوانية في محافظة الشرقية، لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، والحفاظ على البيئة ومواردها، وبالتالي توفير الغذاء الآمن للمواطنين، من خلال الأبحاث والمشروعات العلمية المتبعة.

وكشفت الدكتورة شهيرة حنفي محمود، رئيس المعهد، نصائح لربات المنازل للحفاظ على الثروة الداجنة، تزامنًا مع مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ.

وأوضحت رئيس معهد بحوث الصحة الحيوانية بالشرقية في تصريحات لـ«الوطن»، طرق الحفاظ على البيئة أثناء تربية الدواجن، والحفاظ على الثروة الداجنة في المنازل.

نصائح للحفاظ على الثروة الداجنة

وقالت «محمود»: يجب على ربات البيوت الحرص على تربية الدواجن على أسطح المنازل والحظائر أو في مكان بالمنزل مخصص لذلك، وتهيئة مكان التربية، باختيار مكان واسع جيد التهوية لا تدخله تيارات هوائية شديدة، فضلًا عن إمكانية دخول أشعة الشمس للمكان، مع الحرص على اعتدال درجات الحرارة.

كما لفتت إلى أهمية الحفاظ على نظافة مكان التربية، لمواجهة تغيرات المناخ باتباع الأساليب العلمية، كقيامها بفرد «سبلة» من نشارة الخشب أو التبن، مع مراعاة رفعها باستمرار وتجديدها، لمنع انبعاث غاز النشادر من تراكم السبلة، الذي يسبب اختناق الطيور، وبالتالي انتشارها في الجو، والذي يعد ضمن أسباب تغيرات المناخ والبيئة.

وأوضحت: على مربيات الدواجن الحفاظ على أنفسهن بارتداء ملابس خاصة أثناء مراعاة الدواجن، وبالتالي منع انتقال الأمراض المشتركة، لافتة إلى أهمية وجود مساحات كبيرة تسع الدواجن، منعا للانبعاث الحراري والذي يؤدي لتغير المناخ.

كيفية التعرف على الأمراض

وأضافت رئيس معهد البحوث للصحة الحيوانية أن هناك أمراضًا تبدو واضحة على الدواجن مثل السالمونيلا والكوكسيديا وغيرها، وتظهرها علامات أو أعراض كوجود إفرازات من العيون أو الأنف وفتحة الشرج، مؤكدة على أهمية التطعيمات وتناول الأدوية والحصول عليها من قبل مديرية الطب البيطري بالمجان أو من خلال القوافل البيطرية المتجولة بالقرى.

التخلص من النفايات بطريقة آمنة

وأكدت على ضرورة التخلص من النفايات والسبلة بطريقة آمنة وعدم إلقائها في الطرق العامة أو النيل أو على ضفاف الترع والمسطحات المائية، تجنبا لانتشار الأمراض والأوبئة وبالتالي الحفاظ على البيئة.

وأشارت إلى مراعاة صحة الطيور والدواجن من قبل ربات المنازل بالانتباه لبعض الأعراض التي تشير إلى نقص الأملاح المعدنية والكالسيوم، ففي هذه الحالات قد تعاني الدواجن من عدم قدرتها على إنتاج البيض أو عدم نموها، وبالتالي تعطيهم الأدوية اللازمة بمعرفة الصيدلي أو الطبيب البيطري.

كما نصحت بضرورة اختيار بيئة مناسبة متوافر بها إضاءة جيدة ليلا، وتهوية مناسبة، فضلًا عن وضع المراوح أثناء ارتفاع درجات الحرارة، أو وضع دفايات في حالات انخفاض درجات الحرارة.