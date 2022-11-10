افتتاح وحدة طب الأسرة بالمنشة الشرقية بكفر الشيخ لخدمة 16 ألف نسمة

افتتحت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وحدة طب الأسرة بالمنشة الشرقية بادارة سيدي غازي الصحية، لخدمة 16 ألف نسمة بالتوابع، جاء ذلك بحضور المهندس محمد سعيد حامد، رئيس مدينة سيدي غازي، نيابة وبتوجيه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

افتتاح وحدة طب الأسرة بالمنشة الشرقية بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تشهد تطوراً في المنظومة الصحية، سواء بإنشاء مستشفيات جديدة، كما شهدتها مدن «بلطيم، والبرلس، وسيدي غازي، وقلين»، وجاري العمل بمستشفيات بمدن «بيلا، والرياض»، إضافة لافتتاح وحدات صحية جديدة ووحدة طب أسرة بالقرى، منها إنشاء جديد ومنها افتتاح عقب أعمال الإحلال والتجديد.

وحدة طب الأسرة بالمنشة الشرقية تخدم 16 ألف نسمة

وأكد المحافظ، أن وحدة طب الأسرة بالمنشة الشرقية، تخدم 16 ألف نسمة بالقرية وتوابعها، لافتاً أن أقرب مستشفى للوحدة الصحية مستشفى سيدي غازي على مسافة 3 كم، وأقرب نقطة إسعاف على بعد 3 كم، ومتوسط المترددين على الوحدة يومياً 150 مواطناً، منوهاً أن جميع الخدمات تُقدم للمواطنين بها.

أضافت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الوحدة الصحية تُقدم كافة الخدمات، من استقبال طواريء، وملفات طب أسرة، صيدلية، وعيادات طب أسرة، وعيادة تنظيم أسرة، وتطعيمات، ونادي المرأة، ونادي تثقيف طبي، وعيادة مراهقين، وعيادة أسنان، ومعامل على أعلى مستوى من أحدث الأجهزة الحديثة والمتطورة، ومعمل أمراض متوطنة، ومعمل أمراض الدم، وسكن خاص للأطباء، وسكن خاص للتمريض، على أعلى مستوى من الفرش والأثاث والأجهزة الكهربائية.