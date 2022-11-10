محافظ الشرقية: تنفيذ 366 نشاطا لرفع الوعي البيئي لدى طلبة المدارس والجامعات

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجهود الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالمحافظة للاستعداد والمشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية «اتحضر للأخضر» وقمة المناخ (COP27).

تنظيم 366 نشاطا بيئيا و56 حوارًا وطنيًا

وأوضح محافظ الشرقية أنه جرى تنظيم 366 نشاطًت بيئيًا و56 حوارًا وطنيًا، وذلك لرفع الوعي البيئي لدى طلبة المدارس والجامعات، في إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

حملات توعوية وورش عمل ومؤتمرات

وفى سياق متصل أشار الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إلى أن جهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية نظم في الفترة من شهر فبراير 2022 إلى 3 نوفمبر الجاري 366 نشاطًا بيئيًا متمثلًا في ندوات وحملات توعوية وورش عمل ومؤتمرات، فضلاً عن تنظيم 56 حوارًا وطنيًا وذلك بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية والجمعيات الأهلية بمحافظة الشرقية.

حملات موسعة لزراعة الأشجار

وشهدت محافظة الشرقية حملات موسعة الفترة الماضية، لتشجير الشوارع والميادين والمدارس، والمعاهد الأزهرية، حيث تم زراعة الآلاف من الأشجار المثمرة، تنفيذا لمبادرة الحفاظ على المناخ التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمواجهة تحديات المناخ.