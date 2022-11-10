عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب لـ«قناة الحياة»: الرئيس حريص على فتح حوار مع الشباب

قال الدكتور محمد صالح هاشم، عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب وعميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يحرص على فتح آفاق ومنصات حوارية مع الشباب باستمرار، وهو ما تجسد في المؤتمرات التي عقدتها القيادة السياسية للشباب، لمعرفه أفكاره وقضاياه.

«هاشم»: منتدى شباب العالم نافذة قوية لكل الشباب

وأضاف «هاشم»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئاسة المصرية حرصت على عقد 8 مؤتمرات للشباب باعتبارها منصات حوارية مباشرة بين الرئيس السيسي والشباب، ونجح ذلك النموذج، وظهر منتدى شباب العالم، الذي يعد نافذة قوية للشباب.

«هاشم»: 1800 شاب مصري يشاركون في قمة المناخ

واستطرد: «بيشارك في قمة المناخ 1800 شاب مصري معظمهم حاصلين على دراسات عليا، ويجيدوا التحدث بأكثر من لغة ولديهم مهارات عالية في إدارة الأزمات والوقت وفرق العمل، والشباب دول حقيقي مكسب كبير جدا للدولة المصرية، وده بيضم بجانب المكاسب الأخرى التي تحققها القيادة السياسية».

وأوضح أن الدولة المصرية نجحت في إخراج كوادر من الصف الثاني والثالث، وهم الأمن القومي الحقيقي للبلد، «بقي كل مؤسسة فيها أفكار وشباب يقدروا يقودوا تلك المؤسسات ويعملوا التغيير، وحط جنب كل المقومات دي عصر التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وهذا المحور ميقدرش يقوده غير الشباب».