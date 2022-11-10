رئيس جامعة عين شمس يستعرض مشروع «شمس بي جرين» ضمن فعاليات قمة المناخ

استعرض الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، مشروعات الجامعة المستدامة للتحول لجامعة خضراء «شمس بى جرين»، في جلسة أقيمت بالمنطقة الخضراء لمؤتمر الدول الأطراف في منطقة الإبداع الأخضر الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يأتي ذلك في إطار مشاركة الجامعة ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف «قمة المناخ COP27» والدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد العوضى، مدير مركز التميز للاستدامة.

خطة الجامعة للوصول إلى الخضراء

وأوضح الدكتور محمود المتيني، خطة الجامعة للوصول إلى جامعة خضراء، وتم استعراض كافة الجهود الجامعية البحثية والتعليمية والتدريبية، وعمليات الرقمنة والتطورات في المجال الطبي.

واستعرض الدكتور عمر الحسيني، عميد كلية الهندسة عدد من الشراكات والمسابقات الدولية التي أحرزت الكلية خلالها مراكز أولى التي تخدم التطبيقات البيئية، كما أشارت الدكتورة نهى دنيا عميد كلية الدراسات و البحوث البيئية إلى جهود الكلية في التحول للأخضر.

حضور مؤتمر الدول الأطراف في شرم الشيخ

وأوفد الدكتور محمود المتيني 10 من أبناء الجامعة المتميزين لحضور مؤتمر الدول الأطراف في شرم الشيخ والمشاركة في العديد من الفعاليات في المنطقة الخضراء إيماناً من جامعة عين شمس بضرورة تنمية وعى وإدراك أبنائها الطلاب بالقضايا البيئية العالمية و كذلك تنمية وصقل شخصية الطلاب بالتواصل المباشر مع أقرانهم من مختلف دول العالم وتعرفهم على أحدث التطبيقات البيئية الدولية ومختلف المجالات التطبيقية لتخصصاتهم.

شهدت الجلسة عدداً من الشخصيات البارزة المصرية والأجنبية المهتمين بالشأن البيئي والعديد من شركاء الجامعة.