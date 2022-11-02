جامعة عين شمس ترفع شعار التحول للأخضر لمواجهة التغيرات المناخية

قالت الدكتورة إيمان جمال الدين، المدرس بجامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للحفاظ على التراث والبيئة، إنّ جامعة عين شمس بأكملها باتت متوافقة ومتوائمة مع البيئة خاصة في ظل التغيرات المناخية السريعة التي يمر بها العالم أجمع.

السلوكيات ودورها في التغيرات المناخية

وأضافت جمال الدين في حوار مع الإعلامية شيرين الشايب ببرنامج «هنا ماسبيرو» على شاشة «القناة الثانية المصرية» أن السلوكيات البشرية عن قصد أو غير قصد تزيد من وضع التغيرات المناخية سوءًا، وهو ما دفع جامعة عين شمس إلى التحول للأخضر بإضافة عناصر تساعد الجامعة أن تصبح متوائمة بيئيًا، موضحة أن مشروع تحول جامعة عين شمس لجامعة خضراء يتم بمشاركة المجتمع المدني، من خلال استخدام موفرات للمياه وزراعة الأشجار ووضع حاويات تصنيف القمامة.

عين شمس تستهدف الوصول إلى صفر نفايات

وشددت على أهمية الفرز من المنبع للقمامة، منوهة بأن التصنيف العالمي الذي أقر بضرورة وجود 3 حاويات واحدة للمواد الصلبة وواحدة للمواد العضوية ثم الأخيرة للورق، يحافظ على البيئة من خلال الاعتماد على التخلص من هذه النفايات بإعادة التدوير، لافتة إلى استهداف جامعة عين شمس أن تصل إلى صفر نفايات.