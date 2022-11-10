مدبولي يحضر حفل عشاء تحت عنوان «نحو مزيد من حلول مناخية أكثر صمودا»

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عشاء عمل تحت عنوان «نحو مزيد من حلول مناخية أكثر صمودا»، على هامش فعاليات قمة المناخ «COP 27» بمدينة شرم الشيخ، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واتحاد الصناعات، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، وحضره محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء.

وكان في استقبال رئيس الوزراء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

قمة المناخ COP 27

وفي كلمتها، خلال حفل العشاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئيس الوزراء، متوجهة بالشكر لجميع الحضور، مشيرة إلى أن قمة المناخ COP 27، كانت فرصة لمشاركة مبادراتنا الوطنية مع شركائنا الدوليين، مضيفة أن مصر تعد وجهة متميزة للمستثمرين، وأن الدولة المصرية تمضي بمعدلات نمو متسارعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن القطاع الخاص هو العمود الفقري لنمو الاقتصاد المصري.

وجرى التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، بين الحكومة والمجتمع المدني، خلال حفل العشاء.

التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني

وقال المهندس محمد السويدي: هذه الاتفاقيات تأتي في إطار التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني.

وأشاد محمد الأتربي بالمبادرة القومية، التي قامت بها وزارة التخطيط الخاصة بتنفيذ 6 آلاف مشروع أخضر، مشيرا إلى أن البنوك جاهزة لتمويل مشروعات هذه المبادرة، وقال: هذا يؤكد أننا نمضي على الطريق الصحيح في محاربة التغيرات المناخية.