صحفي بريطاني لـ«القاهرة الإخبارية»: بريطانيا والولايات المتحدة تشتت انتباههما بسبب الأزمة الأوكرانية

قال ديفيد هانك، صحفي معتمد في مقر البرلمان البريطاني، إن الممكلة المتحدة والولايات المتحدة تشتت انتباهها بسبب الأزمة في أوكرانيا، وهذه الأزمة التي تسببت بأزمة على مستوى الطاقة، وتراجعت هذه الدول إلى درجة الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأضاف خلال استضافته في أولى حلقات برنامج «10 داونينج ستريت» الذي تقدمه الإعلامية جمانة هاشم على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «في الممكلة المتحدة كانت الأزمة أسوأ؛ لأننا ومنذ كان بوريس جونسون في رئاسة الوزراء، كان حريصا جدا على أهداف كوب 26، ومنذ ذلك الحين وبعد أن خرج جونسون من رئاسة الوزراء وحلت محله ليز تراس التي يبدو وكأنها مشككة أو مستخفة بتغير المناخ أكثر من أنها داعملة للتصدي لآثاره، والسبب في ذلك أنها كانت من الصقور في حزب المحافظين، ومعظمهم يستخف بتغير المناخ، واتخذوا قرارات حاسمة من قبيل إعادة الاعتماد على الوقود الإحفوري».

وتابع: «أدلت هي من قبل بأننا سنستخرج كل قطرة بترول من البحر في المملكة المتحدة، وهو معاكس تماما لمحاولات تطوير الطاقة المتجددة، وسوناك رئيس الوزراء الجديد تراجع وأوقف أعمال الحفر، وأبدى التزامه بالطاقة النظيفة، وفي قمة كوب 27 ظهر فجأة أن الممكلة المتحدة ودول أخرى أعربت عن شرائها كميات هائلة من الطاقة من شركة شل البريطانية».