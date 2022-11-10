«حب الوطن».. احتفالية لتنمية الروح الوطنية للطلاب بمدرسة في بني سويف

نظمت «مدرسة المهندس دويدار» التابعة لإدارة الواسطي التعليمية ببني سويف احتفالية بعنوان «في حب مصر»، لتنمية روح الطلاب وإعلاء الوطنية.

ووفقا لحديث سامي عبدالعظيم، مدير المدرسة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى تنظيم الاحتفالية لتشجيع الطلاب والطالبات على حب الوطن وزرع روح الانتماء بداخلهم من خلال سماع قصص أبطالنا والتغني بإنجازاتنا الوطنية وعرض ما وصل إليه من نجاحات القيادة السياسية في بلدنا مصر.

تزامن الحملة مع مؤتمر المناخ

وأضاف محمد فريد، مدرس بالمدرسة لـ«الوطن»، أن الاحتفالية جاءت متزامنة مع مؤتمر المناخ الذي ينعقد بشرم الشيخ، وحقق نجاحا وظهر بصورة مشرفة لدولة كبيرة، مما دعى إدارة المدرسة إلى توعية الطلاب به بل ومحاكاته داخل أسوار المدرسة.

وتضمنت الاحتفالية كلمة لمدير المدرسة وعرض بعض المشروعات الوطنية، والأناشيد وتزينت المدرسة بالأعلام فضلا عن بعض الفقرات الفنية.

سوهاج بعيون خضراء حملة بقسم الإعلام

وفى إطار آخر، نظم طلاب قسم الإعلام بجامعة سوهاج حملة بعنوان «سوهاج بعيون خضراء» لدعم مؤتمر المناخ ودعم تحويلها لمحافظة خضراء.