«سوهاج بعيون خضراء».. حملة جديدة في جامعة سوهاج لدعم قمة المناخ

سوهاج بعيون خضراء، هذا هو الاسم الذي اختاره طلاب الفرقة الثانية بشعبة العلاقات العامة بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة سوهاج، لمشروعهم العملي بمادة الإعلام السياحي، بهدف دعم مؤتمر المناخ cop27 المقام بمدينة شرم الشيخ.

اهداف حملة سوهاج بعيون خضراء

وقال الدكتور السيد عاطف السيد، المعيد بقسم الإعلام بجامعة سوهاج في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحملة تهدف أيضا لتوعية الشباب بمخاطر التغيرات المناخية والتلوث البيئي على السياحة بمحافظة سوهاج، وتقدم أيضًا دليل إرشادي يحمل عدة إجراءات وقائية للحد من مخاطر التلوث من أجل تحويل سوهاج إلى محافظة خضراء.

أهمية نشر ثقافة التشجير

وشدد «عاطف» على أهمية نشر ثقافة التشجير وزيادة المساحات الخضراء بكافة المناطق السياحية بالمحافظة، وتشجيع الاستثمار في المشروعات السياحية الخضراء.

دمج أطياف المجتمع

وأوضح أن الحملة استخدمت صفحات التواصل الاجتماعي للوصول للمواطنين، فضلًا عن المطويات واللوحات الإعلانية، واللقاءات التفاعلية التي ستشمل مختلف أطياف المجتمع، مع دمج ذوي الهمم بأنشطة الحملة، وإجراء لقاءات مع مختصين بالمجال الأخضر والمناخ.

تحويل سوهاج لمحافظة خضراء

من جانبها، قالت الدكتورة فاطمة الزهراء صالح، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة سوهاج في تصريحات لـ«الوطن»، إن طلاب هذا العام محظوظين بوجود ذلك الحدث الضخم «قمة المناخ» على أرض مصرية، لأنه حدث ملهم لتنفيذ حملتهم «سوهاج بعيون خضراء»، بهدف دمج مختلف أطياف المجتمع في الحملة وتوعيتهم.

وانطلقت الحملة برعاية رئيس قسم الإعلام، وإشراف الدكتورة أسماء عبدالراضي، أستاذ أستاذ الإعلام السياحي بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة سوهاج، والدكتور السيد عاطف المعيد بالقسم.