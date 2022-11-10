صحفي بريطاني لـ«القاهرة الإخبارية»: بريكسيت وأوكرانيا سبب الأزمة في بريطانيا

قال ديفيد هانك، صحفي معتمد في مقر البرلمان البريطاني، إن اتفاقية بريكسيت أي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والأزمة في أوكرانيا، هما السببان الرئيسيان للأزمة في بريطانيا، ولا تغطي الصحافة في بريطانيا هذه الأمور بشكل كامل.

وأضاف خلال استضافته في أولى حلقات برنامج «10 داونينج ستريت» الذي تقدمه الإعلامية جمانة هاشم على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «جزء مهم من صادرات الممكلة المتحدة إلى أوروبا تراجع بصورة كبيرة، وما زلنا في نزاع مع الاتحاد الأوروبي بشأن ما يعرف ببروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو وضع يقوض وضع الممكلة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي».

وتابع الصحفي المعتمد في مقر البرلمان البريطاني، أن بروتوكول أيرلندا الشمالية أي التبادل التجاري بين الأراضي البرية بين الممكلة المتحدة وأيرلندا الشمالية، والذي يجب أن يعدل جمركيا، فحزب الاتحاد الديمقراطي وهو الحزب الرئيسي في أيرلندا الشمالية يعارض كثير من السياسات والاتفاقات، كما أن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الأسبق كان حريصا جدا ويحاول إنجاز ذلك الاتفاق وكان يقول إنه علينا ألا نخضع أي شيء للحدود الجمركية.