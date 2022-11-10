طبيب نفسي لـ«ماما دوت أم»: العشرة والصداقة هما سر نجاح الزواج وليس العشق

قال الدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن اختيار شريك الحياة يجب أن يكون بتركيز بعيدا عن توهم الحب، وهناك نظرية في الطب النفسي ترصد 7 أنواع من الحب، لافتا إلى أن مرحلة العشق تؤدي لاضطراب في الإدراك تعرف بـ«العته»، وتتراوح تلك المدة من 6 أشهر إلى عام ونصف وفقا للأبحاث العلمية، وهو قائم على الافتقاد.

التشابه في الطباع والتدين والعلاقات الاجتماعية

وأوضح «عمر» خلال استضافته ببرنامج «ماما دوت أم» مع الإعلامية فاطمة مصطفى والمذاع على فضائية «DMC» أنه بعد الزواج تزول تلك الحالة نظرا لأن الزوج والزوجة مقيمان معا، ويتبقى التشابه في الطباع والتدين والعلاقات الاجتماعية والالتزام، وأن يستمر كل طرف منهما في احترام وتقدير الآخر، مشيرا إلى أن اللجوء للعشق في الاختيار قبل الزواج دون الالتزام بباقي القواعد يؤدي لانهيار الزواج بشكل سريع.

أفضل أنواع الزواج في الدنيا قائم على الصداقة

وأشار الدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إلى أن أفضل أنواع الزواج في الدنيا قائم على الصداقة بين الرجل وزوجته، حيث يمكنهما التقارب والتشابه في العديد من أمور الحياة، «الاختيار لا يجب أن يكون قائما على المشاعر فقط، كون المشاعر متغيرة وغير ثابتة، ويجب أن يكون الزواج قائما على الود والعشرة وهي أفضل أنواع الحب».